Autofahrer nach Verfolgungsjagd mit der Polizei im Krankenhaus

Am Samstagmorgen hat sich ein Autofahrer in Niendorf auf der Flucht vor der Polizei schwer verletzt. Bei der Verfolgungsjagd kam es zu einem Unfall, der Flüchtende kam ins Krankenhaus.

Die Polizei wurde am frühen Neujahrsmorgen gegen 7.45 Uhr von einer Frau alarmiert. Sie hatte beobachtet, wie ein gelber Seat am Eppendorfer Markt ein parkendes Fahrzeuge beschädigt hatte und weiterfuhr. Als die Beamten den Fahrer anhalten wollten, ergriff dieser die Flucht.

Unfallfahrer mit Polizeibegleitung ins UKE gebracht

Beim Wenden auf einem Parkplatz im Warnckesweg in Groß Borstel rammte der Seat auch den Wagen seiner Verfolger an der Beifahrertür und am Heck. Die Flucht führte ihn noch über die Kollaustraße bis zum Garstedter Weg – dort kam er von der Fahrbahn ab, fuhr über eine Mittelinsel und prallte schließlich gegen einen Baum und einen Laternenmast.

Der Fluchtwagen wurde bei dem Zusammenprall stark beschädigt. Der schwer verletzte Unfallfahrer wurde vor Ort von Rettungskräften versorgt und anschließend mit Polizeibegleitung ins UKE gebracht. Weitere Beamte begannen vor Ort mit den Untersuchungen – und stellten diverse lose Böller und Pyrotechnik aus dem Wagen sicher. Im Fußraum wurde eine Wodka-Flasche gefunden. Die genauen Hintergründe des Vorfalls sollen nun ermittelt werden. (prei)