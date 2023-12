Suff-Fahrer im Visier: Polizei führt Glühweinkontrollen in Hamburg durch

Vorsicht beim Griff zum Glühwein mit Schuss: Das Auto sollte dann auf jeden Fall stehen bleiben. Heute könnte sich Vernunft besonders auszahlen: Denn die Polizei führt verstärkt Alkoholkontrollen in der Nähe von Weihnachtsmärkten durch.

Neben mobilen Kontrollen bauten Polizisten am Nikolaustag auch stationäre Kontrollstellen im Stadtgebiet auf, eine davon an der Kennedybrücke. Und es dauerte nicht lange, da wurden auch schon zwei Autofahrer erwischt, bei denen eine Blutprobenentnahme aufgrund ihres gepusteten Promillewerts erforderlich war.

Mehrere Kontrollstellen im Stadtgebiet

Bis in den späten Abend hinein wird eine Vielzahl von Beamten an den Kontrollaktionen teilnehmen. Die Polizei wird die Auswertungen und Zahlen am Donnerstag veröffentlichen.

Das könnte Sie auch interessieren: Suff-Fahrer rammt Peterwagen und verursacht großen Sachschaden

Fahrten unter Alkoholeinfluss gehören zu den häufigsten Unfallursachen. Schon geringe Mengen Alkohol vermindern das Reaktionsvermögen. Suff-Fahrer sorgen regelmäßig für schlimme Unfälle mit vielen Verletzten und Toten.