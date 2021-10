Einen Moment nicht aufgepasst und auf den Vordermann aufgefahren. Unfälle, wie sie täglich in Hamburg passieren. So auch am Sonntagmorgen in Stellingen. Hier fuhr ein Autofahrer auf einen Streifenwagen auf und verursachte dabei hohen Sachschaden. Es gab einen Leichtverletzten.

Der Unfall geschah laut Polizei um 7.20 Uhr auf der Kieler Straße. Ersten Informationen zufolge sei ein Autofahrer mit höherer Geschwindigkeit auf einen Streifenwagen aufgefahren. An dem Polizeiauto entstand ein Schaden von mehreren Tausend Euro. Die Beamten stellten bei dem Verursacher eine Alkoholfahne fest.

Promille-Fahrer rammt Peterwagen

Der musste dann pusten. Dabei seien dabei über 1,3 Promille festgestellt worden. Der Führerschein wurde sichergestellt. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Reinigung der Fahrbahn wurden auf der Kieler Straße zeitweilig einige Fahrspuren gesperrt. (ruega)