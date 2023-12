Badegäste aufgepasst! Junge Autodiebe schlagen in Hamburg mit dieser Masche zu

Intensive Ermittlungen und enge Zusammenarbeit mit Polizeidienststellen im Umland haben die Ermittler auf die Spur von sechs Tatverdächtigen gebracht, die im großen Stil hochwertige Autos gestohlen hatten. Am vergangenen Donnerstag schlug die Polizei nun in mehreren Hamburger Stadtteilen zu und verhaftete die Männer. Der jüngste war erst 16 Jahre alt.

Die den Verdächtigen vorgeworfenen Taten waren minutiös geplant und besonders dreist ausgeführt. In unterschiedlicher Beteiligung sollen die Männer (16 bis 24 Jahre) vor Schwimmbädern in Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern Badegäste abgepasst haben, die in hochwertigen Fahrzeugen vorfuhren.

Badegäste ausspioniert und bestohlen

Im weiteren Verlauf sollen die Täter dann gezielt die Umkleideschränke der Opfer aufgebrochen und die Autoschlüssel entwendet haben. So konnten sie ungehindert mit den Autos davonbrausen. In Hamburg sollen sie auf diese Weise acht Mal zugeschlagen haben. Weitere 18 Taten in anderen Bundesländern im Norden werden ihnen zugerechnet.

Das könnte Sie auch interessieren: So viele Autos in Hamburg geklaut – hier schlagen Kriminelle am häufigsten zu

Am vergangenen Donnerstag schlugen die Ermittler nun in Osdorf, Lurup und Eidelstedt zu und vollstreckten zuvor erwirkte Durchsuchungsbeschlüsse und Haftbefehle. Alle Tatverdächtigen wurden verhaftet. Sie kamen in U-Haft.