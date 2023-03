Abbiege-Unfall in Hamburg: Roller-Fahrerin von Auto erfasst

Es krachte beim Abbiegen: In Winterhude sind am Mittwochabend ein Auto und ein Roller kollidiert. Eine Person wurde dabei verletzt.

Abbiegeunfall an der Ecke Barmbeker Straße und Gertigstraße: Ein abbiegender Pkw ist am frühen Mittwochabend mit einem Roller zusammengeprallt, der geradeaus fahren wollte. Der Unfall geschah kurz vor 18.30 Uhr, so die Polizei zur MOPO.

Die Roller-Fahrerin wurde verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Warum es zu dem Unfall kam, ist noch unklar. Die Ermittlungen dauern derzeit an. (ncd)