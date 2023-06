Dramatischer Unfall: Mercedes stößt gegen Baum – Fahrer stirbt im Wrack

Ein Mann ist bei einem Unfall zwischen Hamburg und Schleswig-Holstein ums Leben gekommen: Laut Polizei war der 41-Jährige am Samstagabend auf dem Eichelhäherkamp – die Straße verbindet Lemsahl-Mellingstedt und Norderstedt – unterwegs, als er vermutlich in einer Kurve die Kontrolle verlor und gegen einen Baum stieß.

Die Motorhaube des silbernen Mercedes wurde derart stark gegen den Baum gedrückt, das sie sich verformte – der Fahrer wurde dadurch in dem Auto eingeklemmt, konnte dieses nicht mehr eigenständig verlassen.

Zeugen wählten den Notruf, informierten Polizei und Feuerwehr. Als die Einsatzkräfte eintrafen, begannen sie sofort mit der Rettung des 41-Jährigen. Die Polizei sperrte derweil die Straße.

Notarzt stellt Tod des Mannes fest – Tacho zeigte 180 km/h

Die Retter versuchten alles, obwohl der Zustand des Mannes schon beim Eintreffen derart schlecht war, „dass wir mit einem Ableben leider bereits rechnen mussten“, so ein Beamter zur MOPO. Nichtsdestotrotz zogen sie den Mercedes mit einem Löschfahrzeug aus dem Baum heraus, schnitten das Dach ab, um an den zu dem Zeitpunkt schon nicht mehr ansprechbaren Mann zu gelangen. Ein Notarzt stellte letztlich fest, dass er bereits seinen Verletzungen erlegen war.

Die Polizei übernahm Ermittlungen in dem Fall. Die Tachonadel im Wrack zeigte 180 km/h an; keine Garantie, dass der Mann wirklich so schnell fuhr, aber ein Indiz dafür, dass er sehr wahrscheinlich mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. (dg/röer)