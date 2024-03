Auto kracht in Stromkasten – Kind verletzt

In Hamburg-Tatenberg kam es am Samstagnachmittag zu einem Unfall: Ein Autofahrer verlor mit seinem VW Polo die Kontrolle und krachte gegen einen Stromkasten. Bei dem Zusammenstoß wurde ein Kind verletzt.

Der Unfall ereignete sich gegen 14.15 Uhr am Tatenberger Deich auf Höhe der Hausnummer 34, so ein Sprecher des Polizei-Lagediensts. Dort kam ein Autofahrer aus bislang ungeklärten Gründen rechts von der Straße ab und überrollte dabei einen Stromkasten. Schließlich krachte das Auto in einen Holzlichtmast.

VW Polo überrollt Stromkasten und kracht in Holzmast

In dem Fahrzeug saß auch ein 2-jähriges Kind, das bei dem Unfall leicht verletzt wurde. Laut des Sprechers handelt es sich bei den Verletzungen um leichte Schrammen im Gesicht. Ein Rettungswagen brachte das Kind zur Vorsorge ins Krankenhaus. Das verunfallte Auto wurde abgeschleppt.

Das könnte Sie auch interessieren: Vorfahrt genommen: Mehrere Verletzte bei Unfall in Hamburg – darunter Kinder

Der Stromkasten wurde bei dem Zusammenstoß gänzlich zerstört und auch der Holzlichtmast ist in Schieflage geraten. Wie ein Sprecher des Feuerwehr-Lagediensts berichtet, hat Stromnetz Hamburg die Leitung zu dem Stromkasten bereits abgeschaltet. Somit würde keine Gefahr mehr davon ausgehen. Insgesamt waren acht Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Spadenland und des Rettungsdiensts vor Ort. (mwi)