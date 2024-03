Vorfahrt genommen: Mehrere Verletzte bei Unfall in Hamburg – darunter Kinder

Bei einem Verkehrsunfall in Wilhelmsburg sind am Samstagmorgen fünf Personen teils schwer verletzt worden. Zwei wurden in die Klinik gebracht, einer davon mit dem Notarzt. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot im Einsatz.

Polizeiangaben zufolge ereignete sich der Unfall gegen 10.45 Uhr an der Neuhöfer Straße. Ein Autofahrer (37) soll hier unterwegs gewesen sein und die Vorfahrt eines Renaults in Höhe des Reiherstieg-Hauptdeichs missachtet haben.

Zwei Personen verletzt in Klinik – eine davon schwer

Es kam zur Kollision, bei der sich die Tür des Skodas des 37-Jährigen so stark verformte, dass der Fahrer von der Feuerwehr befreit werden musste. Er wurde vom Notarzt versorgt und in das Klinikum nach Harburg gebracht.

Auch die Insassen des Renaults, darunter zwei Kinder, wurden verletzt und vom Rettungsdienst versorgt. Die Beifahrerin (25) wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Der Verkehrsunfalldienst ermittelt. Die Neuhöfer Straße war zeitweise voll gesperrt.