Auto brennt in Hamburger Tiefgarage – Evakuierung!

Feueralarm in Winterhude: Am Donnerstagabend ist in der Tiefgarage eines Wohnhauses ein Brand ausgebrochen. Bewohner mussten in Sicherheit gebracht werden, die Feuerwehr war mit zahlreichen Kräften im Einsatz. Ein Mensch wurde verletzt.

Zu dem Brand kam es in einem Mehrfamilienhaus am Mexikkoring. Gegen 23 Uhr meldeten Bewohner der Feuerwehr Rauch im Treppenhaus. Die ersten Einsatzkräfte vor Ort machten die Tiefgarage als Ursprung des Feuers aus, Verstärkung wurde hinzugerufen.

Feuer in Hamburg: Auto brennt in Tiefgarage

Bei den anschließenden Löscharbeiten kam ein ferngesteuertes Unterstützungsfahrzeug zum Einsatz, dazu ein sogenanntes Schneide-Lösch-System. Das Spezialgerät sei erforderlich gewesen, da das brennende Auto immer wieder aufgeflammt sei, hieß es von der Feuerwehr Hamburg. Ein Bergungsunternehmen schleppte das Fahrzeug schließlich nach draußen, dort löschte die Feuerwehr nochmal nach.

Da Rauch in die Treppenhäuser der benachbarten Häuser eindrang, evakuierten die Rettungskräfte 50 Menschen aus ihren Wohnungen und brachten sie in bereitgestellten Linienbussen unter. Ein Mensch zog sich leichte Verletzungen zu, der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus.

Der Einsatz von Feuerwehr und Rettungsdienst dauerte mehr als vier Stunden. Rund 75 Kräfte waren beteiligt. (doe)