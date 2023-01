Alarm in Hamburg: Rauchbombe explodiert in Bankfiliale

Feueralarm in Neugraben-Fischbek: Durch eine SB-Filiale der Deutschen Bank zog am Montagnachmittag dichter Rauch. Polizei und Feuerwehr rückten an. Doch zu löschen gab es nichts.

Kunden und Passanten standen vor der Tür des Automatenraums der Filiale an der Neugrabener Bahnhofstraße und erblickten den Qualm. Um 12.49 Uhr waren Polizei und Feuerwehr vor Ort. Doch zu tun gab es für sie nichts.

„Es war ein technischer Defekt“, sagte ein Sprecher der Polizei zur MOPO. Offenbar hatte eine Sicherheits-Rauchbombe von selbst losgegangen. Diese sind in den Geldautomaten verbaut und sollen eigentlich nur dann explodieren, wenn der Automat mit Gewalt geöffnet wird – und so vor Diebstahl schützen.

Viel Rauch um Nichts also. Als der Qualm sich verzogen hatte, kontrollierte ein Techniker der Bank die Anlage.