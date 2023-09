Auf Hamburger Kanal: Verpuffung in Bootsmotor – Skipper erleidet Verbrennungen

Einsatz für die Feuerwehr am Samstagabend: Auf dem Billbrookkanal hat es in dem Motor eines Bootes eine Verpuffung gegeben. Ein Mann wurde verletzt.

Die Feuerwehr wurde um kurz nach 20 Uhr alarmiert. Drei Personen befanden sich an Bord des kleinen Schiffes, das auf dem Kanal in Höhe der Liebigstraße unterwegs war. Laut Feuerwehr erlitt ein Besatzungsmitglied bei der Verpuffung des Motors Verbrennungen an Brust und Arm.

Das Feuer war schnell gelöscht, die Feuerwehr schleppte das Boot zum nahe gelegenen Hamburger Yachtclub Sturmvogel. Der Mann wurde ins Unfallkrankenhaus Boberg gebracht. (paul)