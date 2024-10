„Auf der Suche nach einer Frau“: Exhibitionist im Hamburger Hauptbahnhof festgenommen

Exhibitionistische Belästigungen am späten Donnerstagabend im Hamburger Hauptbahnhof: Wie die Bundespolizei mitteilt, verfolgte ein 27-jähriger Mann über längere Zeit zwei auf dem Nordsteg stehende Frauen.

Als die beiden Frauen, im Alter von 35 und 34 Jahren, dies bemerkten, flüchteten sie in eine am Bahnsteig stehende Regionalbahn. Der 27-jährige Mann verfolgte die beiden Frauen auch in den Zug. „Dabei lief der Mann ständig an ihrem Sitzplatz vorbei und starrte sie ununterbrochen an“, erklärte ein Sprecher.

Bundespolizei stellt Exhibitionisten am Hauptbahnhof

Die beiden Frauen flüchteten erneut in ein mit Fahrgästen besetztes Abteil. Auch in dieses Abteil verfolgte der 27-Jährige die Frauen und verließ anschließend den Zug. Als der Mann auf dem Bahnsteig ankam, suchte er erneut Blickkontakt zu den Frauen und entblößte sein Geschlechtsteil.

Einsatzkräfte der Bundespolizei, die inzwischen von den Frauen alarmiert worden waren, trafen den Mann noch mit geöffneter Hose auf dem Bahnsteig an und nahmen ihn vorläufig fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab, dass der Mann nüchtern war. Auf die Frage nach seinem Verhalten gab der 27-Jährige lediglich an, er sei auf der Suche nach einer Frau gewesen.

Nach Abschluss der bundespolizeilichen Maßnahmen musste der Mann wieder entlassen werden. Die weiteren Ermittlungen werden vom Ermittlungsdienst der Bundespolizeiinspektion geführt.