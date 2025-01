Auf der Flucht vor Vergewaltiger: Frau stürzt in Hamburg aus Hochhaus

Die Hamburger Polizei hat einen 18-jährigen Mann vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, am Samstag zwei Sexualdelikte im Stadtteil Wilhelmsburg begangen zu haben.

Der Mann soll noch heute einem Haftrichter vorgeführt werden. Dies teilte die Polizei Hamburg in einer Pressemitteilung mit. Am frühen Samstagmorgen gegen 00.38 Uhr hörten Anwohner in einem Hochhaus an der Korallusstraße Schreie und entdeckten eine schwer verletzte 18-jährige Frau vor dem Gebäude.

Zwei Taten am gleichen Tag im selben Hochhaus

Nach bisherigen Ermittlungen traf sie sich zuvor mit einem flüchtig Bekannten, der sie in der Wohnung mutmaßlich bedrohte und sexuell missbrauchte. Auf ihrer Flucht stürzte sie aus einem bislang nicht geklärten Stockwerk des Gebäudes in die Tiefe. Trotz schwerer Verletzungen bestand keine Lebensgefahr. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus.

Am Nachmittag desselben Tages kam es zu einer weiteren Tat: Eine 14-Jährige wurde in dem selben Hochhaus sexuell genötigt und beraubt. Auch sie traf sich zuvor mit einem jungen Mann. Im Anschluss flüchtete sie aus dem Gebäude und wandte sich an Passanten, die die Polizei alarmierten.

Nach intensiven Ermittlungen – Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Das Landeskriminalamt 42, zuständig für Sexualdelikte, übernahm die Ermittlungen in beiden Fällen. „Nach intensiven Ermittlungen und Fahndungsmaßnahmen konnten wir einen 18-jährigen Tatverdächtigen am Sonntagnachmittag in Wilhelmsburg vorläufig festnehmen“, erklärte Polizeisprecher Patrick Schlüse. Es handele sich bei dem Verdächtigen um einen libanesischen Staatsbürger, bei einer Wohnungsdurchsuchung stellten die Beamten umfangreiche Beweismittel sicher.

Die Ermittlungen dauern an. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (040) 4286-56789 bei der Polizei zu melden.

Der Fall erinnert an einen tödlichen Sturz im August: In Eilbek war eine Frau während eines Streits mutmaßlich auf der Flucht vor ihrem Freund vom Balkon im 4. Stock gesprungen. Sie zog sich dabei tödliche Verletzungen zu. Der Mann wurde nach internationaler Fahndung in Italien festgenommen.