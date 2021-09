Mitten während der Autofahrt ist ein Mann auf der A7 auf Höhe der Abfahrt Hausbruch am Steuer kollabiert und mit seinem Wagen gegen eine Baustellenabsperrung gekracht. Drei Menschen wurden dabei teils schwer verletzt.

Alle Verletzten hatten sich zum Zeitpunkt des Unfalls am Samstagvormittag gegen 10.30 Uhr in dem Auto befunden. Laut Angaben der Feuerwehr war auch ein acht Jahre altes Kind darunter. Alle kamen nach Angaben eines Polizeisprechers in Kliniken.

A7 in Hamburg: Autofahrer kollabiert am Steuer – drei Verletzte

Offenbar hatte der Kollabierte noch bremsen und so einen heftigeren Aufprall seines Autos mit einer Baustellenbake verhindern können. Der Verkehr wurde von dem Unfall nicht beeinflusst: Beide Spuren der A7 konnten freibleiben, teilte ein Sprecher der Verkehrsleitzentrale auf MOPO-Nachfrage mit.

Demnach hätte sich der Unfall im abgesperrten Baustellen-Abteil zugetragen. „Nur als die Feuerwehr kam, musste eine Spur kurzfristig gesperrt werden. Größere Verkehrsbehinderungen hat es nicht gegeben“, so der Sprecher. (dg)