Auf dem Weg zum Einsatz in Hamburg: Polizei kracht in VW – mehrere Verletzte

Schwerer Crash am Donnerstagabend in Lohbrügge: Ein Streifenwagen der Hamburger Polizei ist gerade auf dem Weg zu einem Einsatz, als er an einer Kreuzung in die Seite eines VW Polo kracht. Vier Menschen werden dabei verletzt.

Zum Unglück kam es gegen 19.25 Uhr auf der Bergedorfer Straße (B5) Ecke Heidhorst, wie ein Sprecher des Lagedienstes der MOPO bestätigte. Demnach war der Mercedes-Sreifenwagen auf einer Einsatzfahrt mit Sonderrechten, als es plötzlich zur Kollision kam.

Lohbrügge: Streifenwagen kollidiert mit VW – vier Personen leicht verletzt

Der Polizeiwagen krachte mit voller Wucht in die Seite eines VW Polo, der zum gleichen Zeitpunkt die Kreuzung passieren wollte. Nach ersten Erkenntnissen hatte der Pkw Grün. Durch den Aufprall wurden alle Insassen der beiden Autos leicht verletzt, drei Beamten im Mercedes und eine Person im VW. Sie wurden vom Rettungsdienst versorgt und kamen vorsorglich ins Krankenhaus.

Mehrere Streifenwagen, Rettungswagen sowie der Verkehrsunfalldienst und ein Sachverständiger waren im Einsatz. Die Kreuzung musste in Richtung Innenstadt teils gesperrt werden, auch der Abzweiger in Richtung Havighorst war betroffen. Der Verkehr wurde einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

Beide Fahrzeuge musste abgeschleppt werden. Die Schadenshöhe ist noch unklar, genauso wie der Unfallhergang. Die Ermittlungen dauern an. (idv)