Auf dem Kiez: Männer homophob beleidigt – Staatschutz ermittelt

Ausgerechnet auf dem sonst so bunten Kiez ist es am Sonntagabend zu einem queerfeindlichen Vorfall gekommen. Zwei Männer waren von einem Passanten homophob beleidigt worden und riefen die Polizei. Die stellten den Täter in einer Bar.

Laut Polizei sei ein Mann (58) gegen 19.45 Uhr zusammen mit seinem Partner in der Bernhard-Nocht-Straße unterwegs gewesen. Ein ihnen entgegenkommender 41-Jähriger bepöbelte sie unvermittelt mit Beleidigungen. Die Opfer riefen die Polizei.

Strafanzeigen gegen Täter – Staatsschutz ermittelt

Die Beamten trafen den Täter in einem in der Nähe befindlichen Lokal an, überprüften ihn und nahmen eine Strafanzeige auf. Zudem wurde gegen den Mann ein Aufenthaltsverbot ausgesprochen. Der Staatsschutz führt die weiteren Ermittlungen.