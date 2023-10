Auf dem Bahnsteig: Mann beleidigt Kind rassistisch – Polizei sucht Zeugen

Ein Mann soll in Hamburg-Hamm ein erst zwölf Jahre altes Mädchen rassistisch beleidigt und bedroht haben. Die Polizei sucht dringend Zeugen, um den Fall aufzuklären. Der Staatsschutz ermittelt.

Der Vorfall ereignete sich bereits am 9. September: Zwischen 15.45 und 16 Uhr stand die Zwölfjährige auf dem Bahnsteig des U-Bahnhofs „Burgstraße“. Ein Mann – etwa 20 bis 25 Jahre alt, kurze, mittelblonde Haare mit Seitenscheitel, muskulöse Figur, rötliches Gesicht – sprach das Kind an und soll es laut Polizei verbal beleidigt und bedroht haben. „Mutmaßlich aus rassistischer Motivation heraus“, erklärt eine Sprecherin.

Kind in Hamburg-Hamm rassistisch beleidigt: Staatsschutz ermittelt

Das Mädchen entfernte sich daraufhin von dem Mann. Da es erst verspätet seiner Mutter von dem Vorfall erzählt hatte, konnte die Polizei erst jetzt Ermittlungen aufnehmen, die vom Staatsschutz (LKA 7) übernommen wurden. Die Beamten sind unter anderem zuständig für politisch motivierte Taten, aber auch für sogenannte Hasskriminalität.

„Zeugen, die Beobachtungen zu den geschilderten Vorkommnissen gemacht haben oder Hinweise auf die Identität des Mannes machen können, werden gebeten, sich zu melden“, so die Polizeisprecherin weiter. Entsprechendes an: Tel. (040) 428 65 6789 oder an jede Wache. (dg)