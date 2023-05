Auf am Boden liegenden Mann eingetreten: Zeugen stellen mutmaßlichen Täter

Sie haben wohl Schlimmeres verhindert: Zeugen haben in der Nacht zu Sonntag am Steindamm (St. Georg) einen Mann gestoppt, der auf sein am Boden liegendes Opfer eintrat – und den mutmaßlichen Täter gestellt.

Gegen 3.30 Uhr kam es zu dem Streit: Dabei soll ein 25-Jähriger einem Mann (52) mit einer Glasflasche gegen den Kopf geschlagen haben. Danach trat er laut Polizei auf das „stark benommene und am Boden liegende Opfer“ ein. Der Mann wurde an Kopf und Oberkörper getroffen.

Passanten stellen flüchtigen Mann

„Mehrere Passanten und Autofahrer beobachteten die Fußtritte und forderten den Tatverdächtigen auf, diese sofort zu stoppen“, so ein Polizeisprecher. Daraufhin sei der 25-Jährige Richtung Brennerstraße geflüchtet. Aber: „Dorthin verfolgten ihn mehrere Zeugen, die ihn stellen und der alarmierten Polizei übergeben konnten.“

Der Angreifer wurde vorläufig festgenommen und später einem Haftrichter vorgeführt. Die Mordkommission der Polizei übernahm die Ermittlungen; die Kripo-Leute werten die Tat als versuchtes Tötungsdelikt.

Das Opfer war beim Eintreffen der Sanitäter bewusstlos. Ein Notarzt versorgte den 52-Jährigen und begleitete ihn in eine Klinik. Inzwischen wurde festgestellt, dass keine schweren Verletzungen eingetreten sind. Lebensgefahr bestand laut Auskunft der Ärzte nicht. (dg)