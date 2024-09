Sekundenschlaf? Audifahrer gerät in den Gegenverkehr – SUV überschlägt sich

Auf der Straße An der Alten Süderelbe kam es am Samstag zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein silberner Audi geriet in den Gegenverkehr. Das entgegenkommende Fahrzeug musste ausweichen und überschlug sich. Mehrere Personen wurden verletzt.

Der Unfall ereignete sich kurz nach 12 Uhr auf der Umgehungsstraße bei Finkenwerder. Ein Fahrer des silbernen Audi geriet offenbar aufgrund von Sekundenschlaf in den Gegenverkehr. Der Fahrer eines grünen Audi Q5 konnte dem entgegenkommenden Wagen zwar ausweichen, verlor jedoch die Kontrolle über sein Fahrzeug.

Unfall bei Finkenwerder – Audi überschlägt sich nach einem Ausweichmanöver

Der Q5 überschlug sich und kam auf dem Dach liegend auf dem Grünstreifen zum Stillstand. Die beiden Insassen des SUV befreiten sich vor dem Eintreffen der Rettungskräfte aus dem Wagen. Einsatzkräfte, darunter auch die Werkfeuerwehr von Airbus, versorgten die Verletzten.

Neben der Feuerwehr Hamburg war auch die Werkfeuerwehr von Airbus vor Ort. Sebastian Peters Neben der Feuerwehr Hamburg war auch die Werkfeuerwehr von Airbus vor Ort.

Die Insassen wurden mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Der mutmaßliche Unfallverursacher blieb auf eigenen Wunsch vor Ort. Einsatzkräfte der Feuerwehr haben, nachdem die Polizei Spuren gesichert hatte, den Audi Q5 wieder aufgerichtet.

Die Straße An der Alten Süderelbe war für mehrere Stunden gesperrt. Bereits vor wenigen Wochen hatte sich auf derselben Umgehungsstraße ein ähnlicher Unfall ereignete, bei dem zwei Fahrzeuge frontal kollidiert waren und eine Person schwer verletzt worden war.