Jugendlicher an Bushaltestelle beschossen und verletzt

Rätselhafte Attacke in Niendorf: Am Montagabend ist ein Jugendlicher bei einer Attacke an einer Bushaltestelle verletzt worden. Auch eine Schreckschusswaffe soll zum Einsatz gekommen sein. Die Polizei ermittelt.

Der 17-Jährige hielt sich gegen 21.15 Uhr an einer Bushaltestelle im Garstedter Weg auf, als er von einer bislang unbekannten Person attackiert wurde, wie eine Polizeisprecherin sagte. Dabei soll auch ein Schuss aus einer Schreckschusspistole gefallen sein.

17-Jähriger am Hinterkopf verletzt

Der Jugendliche wurde bei der Tat unter anderem am Hinterkopf verletzt – ob das durch den Schuss geschah, könne derzeit nicht gesagt werden, so die Sprecherin. Anschließend wurde der 17-Jährige in ein Krankenhaus gebracht.

Auch die Frage nach dem Grund für die Attacke bleibt erst einmal offen. Die Polizei war am Dienstag erneut vor Ort, um Anwohner zu der Tat zu befragen. Demnach ermitteln die Beamten derzeit wegen gefährlicher Körperverletzung. (mwi)