Sexuell motivierte Attacken in Hamburg: Teenie-Mädchen und junge Frau überfallen

In Lurup ist es am Freitagnachmittag zu einem sexuell motivierten Übergriff auf einen Teenager gekommen, schon am Tag davor hatte ein Unbekannter eine junge Frau in Wandsbek überfallen. Die Polizei sucht in beiden Fällen Zeugen.

Laut Polizei ereignete sich der Angriff auf das Mädchen am Freitag gegen 13.15 Uhr am Friedrichshulder Weg. Die 15-Jährige saß hinter dem Schwimmbad auf einem Kantstein, als ein Mann herantrat und sich vor sie stellte. Kurz darauf soll der Mann sich neben das Mädchen gesetzt und es geküsst haben.

Täter hatte auffällig gelblich verfärbte Augen

Der Teenager stieß den Mann weg. Daraufhin flüchtete er über einen Fußweg entlang der Gleise in Richtung S-Bahnhof Elbgaustraße.

Der Mann soll laut Polizei eine schwarze Hautfarbe haben, etwa 30 Jahre alt sowie ca. 1,70 bis 1,80 Meter groß sein. Er hat eine schlanke Figur und sehr kurze, schwarze Haare. Auffällig waren seine gelblich verfärbten Augen. Er sprach Englisch und Französisch und war bekleidet mit einem rot-schwarzen gestreiften Pullover mit weißer Schreibschrift im Brustbereich, einer schwarzen Jeans mit Löchern an den Knien sowie gelb-schwarzen Arbeitsschuhen.

Zweite Tat in Wandsbek: Täter fällt Frau von hinten an

Auch in Wandsbek ist es in der vergangenen Woche zu einem Übergriff auf eine Frau (26) gekommen. Sie war in der Nacht zum Donnerstag (27. Juni) gegen 1 Uhr am U-Bahnhof Wandsbek-Gartenstadt unterwegs, als sie an der Lesserstraße von einem Mann angefallen wurde.

Ein Mann habe sich auf dem Weg zur Tilsiter Straße von hinten an sie herangeschlichen und sie sexuell motiviert attackiert, so die Polizei am Montag. Die Frau setzte sich energisch zur Wehr und trieb den Täter in die Flucht. Der Täter soll 25 bis 40 Jahre alt und 1,70 – 1,80 Meter groß gewesen sein. Er trug einen Kapuzenpullover. Auch hier bittet die Polizei um Zeugenhinweise unter Tel. 4286 56789.