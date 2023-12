Streit in Hamburger Flüchtlingsunterkunft eskaliert – Frau im Krankenhaus

In einer Flüchtlingsunterkunft in Heimfeld ist eine Frau am Dienstagnachmittag mit einem scharfen Gegenstand verletzt worden. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge handelt es sich um ein Messer. Das Opfer wurde vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert.

Gegen 16.05 Uhr soll die Frau in der Unterkunft Am Radeland mit einer anderen Frau in Streit geraten sein. Im Verlauf des Streits wurden ihr laut Polizei oberflächliche Schnitte zugefügt, vermutlich mit einem Messer.

Sie kam mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus. Nähere Angaben zu den beiden Frauen oder dem Hintergrund der Auseinandersetzung konnte die Polizei bislang nicht bekannt geben. (abu)