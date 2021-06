Arbeitsunfall in Hamburg: Zwei Menschen mit Schnittverletzungen im Krankenhaus

Alsterdorf –

Schlimmer Arbeitsunfall in Hamburg. Beim Demontieren einer schweren Schaufensterscheibe gab es am Mittwochmorgen ein Unglück in Alsterdorf. Zwei Glaser kamen mit Schnittverletzungen in eine Klinik.

Der Unfall ereignete sich nach MOPO-Informationen gegen 8.40 Uhr an einem Geschäft an der Alsterdorfer Straße. Hier wurden laut Polizei umfangreiche Sanierungsarbeiten durchgeführt. Dazu sollte auch die große Schaufensterscheibe ausgebaut werden.

Arbeitsunfall in Hamburg – zwei Glaser in Klinik

Dabei geschah dann das Unglück. Als die Arbeiter (19 und 33 Jahre) die Verglasung mit Saughebern entfernen wollten, zerbrach die Scheibe.

Obwohl sie Sicherheitshandschuhe trugen, zogen sich die Glaser Schnittverletzungen zu. Beide kamen in eine Klinik. Das Amt für Arbeitsschutz hat die Ermittlungen aufgenommen.