Schwerer Arbeitsunfall in Hamburg: Bauarbeiter stürzt in die Tiefe

Schwerer Arbeitsunfall in Schnelsen: Am Donnerstagmittag ist dort ein Bauarbeiter drei Meter in die Tiefe gestürzt.

Die Polizei wurde um 14.46 Uhr in die Straße Scheelring gerufen, wie ein Sprecher der MOPO sagte. Demnach sei der Mann durch ein großes Loch gefallen.

Arbeitsunfall in Hamburg: Feuerwehr rettet Verletzten mit Drehleiter

Auf Bildern von vor Ort ist zu sehen, wie die Feuerwehr den Verletzten mit einer Drehleiter aus dem eingerüsteten Gebäude transportieren.

Der Mann wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Wie schwer der Arbeiter verletzt wurde, konnte der Polizeisprecher nicht sagen – allerdings habe wohl keine Lebensgefahr bestanden. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist noch unklar. (elu)