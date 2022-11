Arbeitsunfall in der HafenCity: Mann stürzt in die Tiefe und verletzt sich schwer

In der Hafencity ist es am Donnerstagmorgen zu einen folgenschweren Zwischenfall gekommen. Auf einer Baustelle war ein Arbeiter in die Tiefe gestürzt. Die Rettung des Schwerverletzten stellte die Feuerwehr vor eine große Herausforderung.

Der Unfall geschah laut Feuerwehr gegen 9 Uhr in der Chicagostraße. Über den Notruf war gemeldet worden, dass ein Arbeiter einer Baustelle mehrere Meter in die Tiefe gestürzt sei und in einer Baugrube liegen würde. Aufgrund der dadurch erlittenen schweren Verletzungen gestaltete sich die Rettung problematisch.

Arbeiter in Baugrube gestürzt – schwierige Rettung

Ein Notarzt und Sanitäter wurden in die Grube herabgelassen, um das Unfallopfer zu versorgen. Neben Knochenbrüchen bestand der Verdacht auf schwere innere Verletzungen. Nach gut 30 Minuten hatte der Notarzt den 35-Jährigen stabilisiert. Er kam intubiert und beatmet in eine Klinik. Die Polizei und das Amt für Arbeitsschutz haben die Ermittlungen aufgenommen.