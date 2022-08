Drama auf Baustelle in Hamburg: Arbeiter stürzt in die Tiefe – tot

Die Feuerwehr ist am Dienstagmorgen zu einem Arbeitsunfall nach Bahrenfeld ausgerückt. Auf einer Baustelle war ein Arbeiter in einen Fahrstuhlschacht gestürzt. Ein Notarzt versuchte noch, ihn wiederzubeleben – vergeblich.

Wie die Feuerwehr bestätigte, wurden die Retter gegen 7.30 Uhr in die Haydnstraße gerufen. Ein Arbeiter sie aus dem 6. Obergeschoss in einen Fahrstuhlschacht gestürzt, hieß es. Neben einem Löschzug und dem Notarzt rückten auch die Höhenretter an.

In Hamburg: Arbeiter stirbt nach Sturz in die Tiefe

Den Rettungskräften gelang es, den leblosen Arbeiter aus dem engen Fahrstuhlschacht zu befreien. Der Notarzt begann sofort mit den Wiederbelebungsmaßnahmen. Doch jede Hilfe kam für den Mann zu spät. Das Unfallopfer starb auf dem Weg in die Klinik. Die Polizei und das Amt für Arbeitsschutz haben die Ermittlungen aufgenommen.