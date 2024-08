Arbeitsboot droht im Hamburger Hafen zu sinken

Einsatz in Steinwerder: Am Samstag um kurz vor 11 Uhr drohte plötzlich ein Arbeitsboot im Travehafen am Roßdamm zu sinken. Die Feuerwehr machte sich mit Kleinbooten und Löschfahrzeugen auf den Weg dorthin.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war das Arbeitsboot bereits in Schräglage. Wasser hatte sich unter Deck angesammelt. Wie es dort hinkam, ist unklar.

Vor einigen Tagen ging ein Ponton unter

Erst Anfang August hatte es im Hafen einen ähnlichen Einsatz gegeben. Ein Arbeitsponton in der Billwerder Bucht ging zusammen mit einem Bagger unter.

Laut Feuerwehr wurde eine Art Sperre um das nahezu komplett untergegangene Arbeitsschiff ausgelegt, damit ausgetretene Betriebsstoffe sich nicht auf der Elbe verteilen.

Anschließend wurde die Einsatzstelle an eine Fachfirma übergeben. Diese wird nun die Bergung des Schiffes einleiten. Verletzt wurde niemand.