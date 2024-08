Arbeitsponton samt Bagger gesunken – Ölalarm auf der Elbe

Großalarm an der Norderelbe. In der Billwerder Bucht (Rothenburgsort) ist am Montagabend ein Arbeitsponton vor einer Werft gesunken. Ein darauf stehender Bagger versank ebenfalls im trüben Wasser. Wegen auslaufender Betriebsstoffe wurde Umweltalarm ausgelöst.

Laut einem Sprecher des Feuerwehrlagedienstes sei gegen 18.35 Uhr ein Notruf von einer Werft in der Billwerder Bucht eingegangen. Mitarbeiter meldeten einen rund 45 Meter langen und sieben Meter breiten Ponton in Schieflage. Als die Retter am Einsatzort eintrafen, war dieser fast gänzlich versunken, inklusive eines darauf befindlichen Arbeitsbaggers.

Ölfilm auf der Elbe: Feuerwehr und Umweltbehörde im Einsatz

In höchster Eile wurden Ölschlängel um die Unglücksstelle ausgelegt, denn aus dem Bagger waren Diesel und Öl ausgetreten. Ein schimmernder Ölfilm breitete sich aus. Rund 30 Feuerwehrleute sind im Einsatz, auch ein Vertreter der Umweltbehörde wurde zur Einsatzstelle beordert. Gemeinsam wollen sie einen größeren Umweltschaden verhindern. Warum der Ponton leck geschlagen und gesunken ist, ist derzeit noch unklar.