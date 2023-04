Aprilscherz? Jugendliche rufen bei TikTok zu Mega-Hausparty auf – Polizei greift ein

Millionen Klicks, Hunderttausende Likes: Über die Social-Media-Plattform TikTok wurde vor etwa zwei Wochen für eine Hausparty geworben, die in einem Mehrfamilienhaus am Schottweg in Hohenfelde stattfinden sollte – das Problem: Niemand aus dem Haus wusste davon. Am Ende musste die Polizei einschreiten.

Über Umwege wurden die Bewohner auf das Video aufmerksam, das immer wieder gelöscht und neu hochgeladen wurde. Am Freitag gab es zwischen den Beamten und den Bewohnern ein Gespräch, am Samstag dann stellten sich dann mehrere Polizisten ab 18 Uhr vor besagtem Wohnhaus auf. Sie rechneten mit mehreren hundert Jugendlichen.

Teenies reisen sogar aus Niedersachsen an

Wie ein Sprecher der MOPO bestätigt, wurden zwischen 18 und 20 Uhr insgesamt 150 Teenies darauf hingewiesen, dass es keine Party in dem Gebäude gibt. „Die Stimmung war durchweg friedlich, die Angesprochenen zeigten sich kooperativ“, so der Sprecher. Sie seien im Anschluss ihrer Wege gegangen. Zu Auseinandersetzungen kam es nicht. Nach MOPO-Informationen waren einige Jugendliche teilweise sogar aus Hannover und Braunschweig angereist.

Für die Polizei war der Einsatz damit beendet, strafrechtliche Ermittlungen wurden nicht eingeleitet. Das Video sollte wohl ein Aprilscherz sein. (dg)