Angestellte gefesselt, Schließfächer geplündert: Polizei stürmt Hamburger Wohnung

Nach einem brutalen Raub in einer Schließfachanlage in Reinbek hat es in Hamburg nun einen größeren Polizeieinsatz gegeben. Mehrere Einheiten, teilweise vermummt, stürmten am Dienstagmorgen eine Wohnung in Billstedt.

Der Fall: Am Morgen des 12. September betrat ein 52-jähriger Kunde zusammen mit einem weiteren Mann eine Miet-Schließfachanlage an der Straße Am Ladezentrum in Reinbek (Kreis Stormarn). Der Kunde identifizierte sich ordnungsgemäß und begab sich mit einer Angestellten in den Keller zu den Schließfächern. Seine Begleitung wartete zunächst im Erdgeschoss.

Männer fesseln Frau und brechen Schließfächer auf – Durchsuchungen in Hamburg

Nachdem die Angestellte das Schließfach geöffnet hatte, betrat plötzlich auch der Begleiter des Kunden den Kellerraum. Er entriss der Frau den Schlüssel und fesselte sie. Anschließend holte er eine weitere Person hinzu. Gemeinsam brachen die drei Männer mehrere Schließfächer gewaltsam auf.

Die Täter flüchteten anschließend in unbekannte Richtung und ließen die gefesselte Frau zurück. Erst einige Zeit später hörten Passanten ihre Hilferufe. Sie befreiten die Angestellte und alarmierten die Polizei. Zur Höhe des Schadens wurden damals keine Angaben gemacht.

Die Polizei rückte in Billstedt mit mehreren Fahrzeugen an. RUEGA Die Polizei rückte in Billstedt mit mehreren Fahrzeugen an.

Nun führten die Ermittlungen nach Billstedt. Dort stürmten am Dienstagmorgen zahlreiche Einsatzkräfte der Polizei eine Wohnung am Havighorster Redder. Zeitgleich wurden vier weitere Objekte in Hamburg von der Polizei durchsucht, wie eine Sprecherin der Polizei Ratzeburg sagte. Weitere Angaben wurden bislang nicht gemacht.

Zeugen weiterhin gesucht – Polizei bittet um Mithilfe

Einer der gesuchten drei Männer war etwa 1,60 Meter groß, dick, mit grauen, zum Zopf gebundenen Haaren und Drei-Tage-Bart. Er trug ein Polo-Shirt und eine blaue Jeans. Der zweite Täter war ungefähr 1,85 Meter groß, hatte dunkle Haare und eine sportliche, schlanke Figur. Bekleidet war er mit einem dunklen T-Shirt und grauen Jeans. Der dritte Täter hatte ebenfalls dunkle Haare und einen Drei-Tage-Bart. Er trug dunkelblaue Kleidung mit einer Jacke, an deren Hosenbein ein auffälliges, rundes orangefarbenes Emblem angebracht war.

Das könnte Sie auch interessieren: Tausende Patienten betroffen: Hamburger Krebspraxen in Not

Die Polizei sucht weiterhin Zeugen. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Reinbek unter der Telefonnummer (040)727707-0 oder per E-Mail Reinbek.KPSt@polizei.landsh.de entgegen.