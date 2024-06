Angegriffen und gegen den Kopf getreten – drei Polizisten in Hamburg verletzt

Ganz Deutschland trauert um den getöteten Polizisten aus Mannheim. Er wurde im Dienst von einem Mann mit einem Messer im Nacken und Kopf attackiert und starb an den Folgen der Verletzungen. Auch in Hamburg wurden am Wochenende Polizisten im Einsatz attackiert und verletzt.

Der Vorfall soll sich laut Polizei in der Nacht zu Montag in Rotherbaum abgespielt haben. Gegen 1.25 Uhr hatten Polizisten an der Schröderstiftstraße einen mit fünf Personen besetzten BMW X5 gestoppt. Eine normale Verkehrskontrolle, die jedoch eskalierte.

Vater tritt gegen Köpfe von Polizisten – drei Beamte dienstunfähig

Der Fahrer (41), bei dem ein Alkoholwert von 1,2 Promille festgestellt wurde, sollte zwecks Blutprobenentnahme zur Wache gebracht werden. Er weigerte sich und soll die Beamten angegriffen haben. Sie brachten den Mann zu Boden und riefen dann Verstärkung.

Der 41-Jährige soll weiterhin erheblichen Widerstand geleistet haben und gegen die Beine und Köpfe der Polizisten getreten haben. Sein im Auto sitzender Sohn (17) soll dann ausgestiegen und ebenfalls auf die Beamten losgegangen sein. Zur Verstärkung eingetroffene Polizisten nahmen den 17-Jährigen fest.

Eine Polizistin (28) sowie zwei ihrer Kollegen (37 und 47 Jahre) wurden verletzt und ambulant in einer Klinik behandelt. Alle drei konnten ihren Dienst nicht mehr fortsetzen. Gegen Vater und Sohn wurden Strafverfahren wegen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, sowie Körperverletzung und Widerstand eingeleitet.