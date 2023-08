Als die U-Bahn kommt: Unbekannter stößt Mann ins Gleisbett der U3

In der Nacht zum Samstag hat ein Unbekannter einen 21-Jährigen am U-Bahnhof Dehnhaide in Barmbek-Süd ins Gleisbett gestoßen. Der Mann konnte sich gerade noch vor einem Zug retten. Die Polizei fahndet nun öffentlich nach dem Verdächtigen.

Der gesuchte Täter soll etwa 20 bis 25 Jahre alt sein, hieß es am Montag von der Polizei. Gegen 3.50 Uhr soll er am früheren Samstagmorgen einen 21-Jährigen auf die Gleise geschubst haben.

Hamburg: Mann auf Gleise gestoßen – Täter gesucht

Zuvor war es zwischen den beiden Männern aus noch unbekannten Gründen zu einer Auseinandersetzung gekommen. Der 21-Jährige konnte sich „gerade noch rechtzeitig vor einer in diesem Moment einfahrenden U-Bahn“ auf den Bahnsteig retten und blieb unverletzt, so ein Polizeisprecher. Das Kriseninterventionsteam des Deutschen Roten Kreuzes kümmerte sich um ihn.

Den flüchtigen Täter hat die Polizei wie folgt beschrieben: Männlich, schwarze Hautfarbe, etwa 1,80 Meter groß, kurze schwarze Haare. Er trug ein schwarzes T-Shirt mit Aufdruck, eine helle Jogginghose und weiße Sportschuhe.

Das könnte Sie auch interessieren: Feuer-Alarm in Hamburger Wohnhaus – Evakuierung

Das LKA und die Staatsanwaltschaft ermitteln. Personen, die Hinweise zum Täter geben können, sollen sich unter der Telefonnummer (040) 4286-56789 oder an einer Dienststelle der Polizei Hamburg melden. (fbo)