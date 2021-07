In Langenhorn kam es am Donnerstagmittag zu einer Kollision zwischen einem Mercedes und einem Transporter. Der Mercedes knallte durch den Zusammenprall auf der Seite liegend gegen eine Ampel. Der Fahrer kam verletzt in eine Klinik.

Ersten Informationen zufolge passierte der Unfall gegen 12.50 Uhr an der Kreuzung Langenhorner Chaussee Ecke Krohnstieg. Aus bislang ungeklärter Ursache waren hier ein Mercedes und ein Transporter zusammengestoßen. Der Mercedes wurde durch die Wucht des Aufpralls auf die Seite gegen eine Ampel geschleudert, die zerstört wurde.

Unfall in Hamburg: Mercedes-Fahrer verletzt

Der Mercedes-Fahrer wurde dabei verletzt. Er musste vom Rettungsdienst versorgt und dann in eine Klinik transportiert werden.

Weil die Unfallstelle für die Dauer der Rettungsarbeiten gesperrt werden musste, kam es zu Verkehrsbehinderungen. Der Verkehrsunfalldienst der Polizei hat die Ermittlungen übernommen.