Crack-Raucher in Hamburg mit wertvollem Diebesgut gefasst

Da staunten die Bundespolizisten, als sie am Dienstagmorgen am Bahnhof Harburg einen Mann überprüften, der sich vor ihren Augen eine Crack-Pfeife anzünden wollte. In seinem Rucksack wurden mutmaßlich gestohlene Gegenstände von hohem Wert gefunden.

Den Streifenbeamten fiel der 37-Jährige gegen 6.40 Uhr auf, als er sich daran machte, eine Crack-Pfeife vorzubereiten. Laut einem Sprecher der Bundespolizei wurden die Drogen sichergestellt und der Mann zur Wache gebracht.

Polizei findet Elektroartikel bei Crack-Raucher

Bei der Durchsuchung seiner persönlichen Sachen fanden die Polizisten hochwertige Elektonik-Artikel in seinem Rucksack. Darunter waren ein Laptop, Tablets, Computerzubehör, teure Kopfhörer sowie EC- und Kreditkarten.

Alle 98 Gegenstände konnten als mutmaßliches Diebesgut identifiziert werden. Der 37-Jährige kam in U-Haft.