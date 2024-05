An der Bushaltestelle: Teenie wird von zwei Männern angegriffen

Die Hamburger Polizei sucht nach einem versuchten Raub in Eißendorf Zeugen: Ein 15-Jähriger war am Mittwoch an der Bushaltestelle Lübbersweg angegriffen worden. Doch er konnte sich retten.

Der Jugendliche wartete laut Polizeiangaben gegen 22 Uhr auf einen Bus, als zwei junge Männer – beide etwa 1,80 bis 1,85 Meter groß, einer dunkel gekleidet, der andere in heller Kleidung mit einem Ziegenbart – ihn plötzlich attackierten. Sie versuchten, ihm die Tasche zu entreißen.

Raub in Eißendorf: Polizei sucht Zeugen

Dabei schlugen die Angreifer dem 15-Jährigen sogar ins Gesicht. Trotzdem gelang es dem Teenager, seine Tasche festzuhalten und in Richtung einer nahegelegenen Tankstelle zu flüchten, wo er die Polizei verständigte.

Die Polizei startete eine Fahndung mit mehreren Streifenwagen, um die Täter zu finden, jedoch ohne Erfolg.

Das könnte Sie auch interessieren: Schüsse auf Café mitten in Eimsbüttel: Diese Spuren verfolgt die Polizei

Der Jugendliche wurde bei dem Angriff leicht verletzt, benötigte jedoch keine medizinische Behandlung im Krankenhaus. Die Polizisten brachten den Jungen zu seiner Mutter. Die Kripo hat Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen. Hinweise an: Tel. (040) 428 65 6789 oder an jede Wache. (dg)