Baustelle an der Alster: Fußgängerin von SUV angefahren

Am Freitagabend staut sich der Verkehr rund um die Kreuzung Ferdinandstor an der Ecke Kennedybrücke direkt an der Alster. Durch Straßenarbeiten sind dort derzeit mehrere Spuren gesperrt, auch Ampelanlagen deshalb teilweise außer Betrieb. Dann kommt es plötzlich zu einem Unfall zwischen einer Fußgängerin und dem Fahrer eines weißen SUV.

Gegen 20.45 Uhr versuchen zwei Personen trotz mehrere Absperrungen, die Kennedybrücke zu überqueren. Auf Höhe einer Ampel, die aufgrund der Straßenarbeiten ausgeschaltet ist, treten sie auf die Fahrbahn. Dabei wird eine der beiden von einem weißen SUV erfasst.

Kennedybrücke: Fußgängerin von SUV erfasst und verletzt

Die Fußgängerin wird zu Boden geschleudert und verletzt. Der Fahrer eines weiteren Autos hält an und leistet erste Hilfe. Glück im Unglück: Ein Notarzt kann schwere Verletzungen ausschließen. Trotzdem wird die Fußgängerin leicht verletzt in ein nahe gelegenes Krankenhaus befördert.

Durch den Unfall waren zeitweilig von den aktuell zwei Spuren nur eine befahrbar. Der Verkehr konnte wechselseitig an der Unfallstelle vorbeifahren. Dadurch entstand zusätzlich zur Baustelle noch mehr Stau. (aba)