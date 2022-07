An der Alster: Arbeiter muss aus Öltank gerettet werden

Einsatz an einer von Hamburgs feinsten Adressen: In einem Gebäude an der Bellevue (Winterhude) mit direkter Alsterlage ist am Mittwochmittag ein Arbeiter (58) aus einem Öltank gerettet worden. Er kam ins Krankenhaus.

Der Mann war laut Angaben der Polizei offenbar dabei, den Tank zu reinigen, als er ohnmächtig wurde. „Als die Feuerwehr ihn rettete, war er ansprechbar“, so ein Sprecher. Die medizinische Behandlung war eher vorsorglich, der Mann war nicht schwer verletzt.

An der Alster in Hamburg: Arbeiter wird aus Öltank gerettet

Er soll in dem unterirdischen Heizöltank auch mit Klebstoff gearbeitet haben. Möglich, das eingeatmete Dämpfe und Gase aus dem Tank zur Bewusstlosigkeit führten.

Die genauen Hintergründe sind noch unklar. „Das Amt für Arbeitsschutz hat Kenntnis erhalten“, so der Polizeisprecher weiter. (dg)