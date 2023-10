An der Alster: 30 Meter hoher Baum stürzt um und trifft Radfahrer

Großer Schock am Freitag, den 13.: Ein Baum ist am Freitagvormittag auf der Uhlenhorst umgestürzt und hat zwei Radfahrer getroffen. Die Höhenrettung der Feuerwehr rückte mit einem Kran aus.

Gegen 10.50 Uhr krachte es auf der Fährhausstraße: Eine 30 Meter hohe Kastanie fiel quer über die Straße. Laut Polizei wurden zwei Radfahrer von dem umstürzenden Baum getroffen und verletzt.

Hamburg: Umfallender Baum verletzt zwei Radfahrer

Wie schwer sich die beiden Personen verletzt haben, war am Mittag noch unklar. Auch zu Alter und Geschlecht gab es noch keine Angabe.

Die Feuerwehr rückte mit Rettungswagen und einem Notarzt an, um die Verletzten zu versorgen. Anschließend kamen sie in ein Krankenhaus. Der Baum traf zudem einige am Straßenrand geparkte Autos.

Die Höhenrettung der Feuerwehr räumte den Baum mit einem Kran von der Straße. Auch der technische Zug der Freiwilligen Feuer Eppendorf war beteiligt.