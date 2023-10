McFit evakuiert: Brennendes Auto sorgt für Großeinsatz

Aus noch ungeklärten Gründen ist am Donnerstagabend ein Auto in der Tiefgarage eines Autohauses in Langenhorn in Flammen aufgegangen. Ein Fitnessstudio musste evakuiert werden.

Gegen 19.30 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert, weil die Brandmeldeanlage eines Gebäudekomplexes an der Langenhorner Chaussee ausgelöst hatte, in dem neben einem Autohaus auch ein Supermarkt und ein Fitnessstudio untergebracht sind.

Zunächst rückte nur ein Löschzug aus – oftmals stellen sich automatische Alarmierungen als Fehlalarme wegen eines technischen Defektes heraus. Am Einsatzort angekommen forderte der Einsatzleiter aber sofort Verstärkung an: In der Tiefgarage brannte ein Auto.

Auto brennt in Tiefgarage: Fitnessstudio evakuiert

Der Brandrauch zog durch Lüftungsschächte bis in die Räume von McFit: Rund 30 Menschen habe man aus dem Gebäude holen und vorübergehend in einem Bus unterbringen müssen, sagte ein Sprecher der Feuerwehr am Freitagmorgen.

Ein Mensch habe dabei eine Rauchgasvergiftung erlitten. Das Feuer sei aber schnell gelöscht worden und die Gäste des Fitnessstudios hätten ihr Training nach einer Lüftung der Räume fortsetzen können. Die Polizei ermittelt nun, wie es zu dem Feuer kommen konnte. (rüga/dpa)