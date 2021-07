Die Aral-Tankstelle an der Königstraße, unmittelbar vor dem Hamburger Kiez, ist am frühen Samstagabend überfallen worden: Ein vermummter Mann stürmte in den Laden mit einer Schusswaffe.

Und das nicht im Schutze der Dunkelheit, sondern gegen kurz nach 21 Uhr, als es draußen noch merklich hell war. Der Mann – laut Polizei etwa 1,80 Meter groß, 22 bis 25 Jahre alt, kräftige Figur, schwarzer Kapuzenpullover, dunkle Hose – forderte umgehend mit der Waffe in der Hand Geld aus der Kasse vom 51-jährigen Tankstellen-Mitarbeiter.

Hamburg: Mann stürmt mit Waffe in bekannte Tankstelle

„Dieser alarmierte umgehend die Polizei, daraufhin zerschlug der Täter eine Plexiglasscheibe im Kassenbereich und flüchtete, ohne Geld erlangt zu haben, aus der Tankstelle in die Dosestraße und weiter in Richtung Trommelstraße“, teilte ein Polizeisprecher am Sonntag mit. Sein Gesicht hatte der Täter mit einer schwarzen FFP2-Maske bedeckt.

Eine Fahndung mit 14 Streifenwagen führte nicht zur Festnahme des Mannes. Auch die Bundespolizei half bei der Suche. Noch am Abend übernahm das örtliche Raubdezernat (LKA 124) und suchte nach möglichen Spuren am Tatort. Die Polizei bittet Zeugen, die die Tat beobachtet haben, sich zu melden. Hinweise: Tel. 428 65 6789. (dg)