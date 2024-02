SUV schleudert nach Crash quer über Kreuzung – fuhr einer bei rot?

Schwerer Unfall in Hamm: An der Kreuzung Sievekingsallee/Ecke Hammer Steindamm sind in der Nacht zu Donnerstag zwei Autos zusammengestoßen. Eine Frau ist dabei verletzt worden. Sie musste in eine Klinik.

Laut Polizei war ein Audi-Fahrer um kurz nach 4 Uhr auf der Sievekingsallee in Richtung stadtauswärts unterwegs, eine 54-Jährige in einem Ford Kuga auf dem Hammer Steindamm Richtung Hasselbrook. „Aus bisher ungeklärter Ursache stießen sie dann im Kreuzungsbereich zusammen“, so ein Sprecher.

Frau kommt ins Krankenhaus

Der Ford wurde durch die Kollision gegen einen Ampelmast geschleudert, die Fahrerin verletzt – sie kam mit Prellungen ins Krankenhaus, wurde dort ambulant aufgenommen. Der Audi-Fahrer blieb unversehrt.

Die Sievekingsallee wurde daraufhin kurzzeitig voll gesperrt. Später gab die Polizei einen Fahrstreifen Richtung City wieder frei. Der Verkehr staute sich über den Horner Kreisel bis zur A24 zurück. Pendlern wurde empfohlen, wenn möglich, auszuweichen.

Der Verkehrsunfalldienst (VUD) übernahm die Ermittlungen in dem Fall. Die Beamten prüfen unter anderem, ob einer der Beteiligten über Rot gefahren war. (dg)