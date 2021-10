Heftiger Unfall in Hamburg: Auf der Langenhorner Chaussee Ecke Krohnstieg funktionieren am Dienstagabend die Ampeln nicht. Es kam zu einem Zusammenstoß mit zwei Verletzten.

Auf Anfrage der MOPO gab die Polizei an, dass an dem Unfall zwei Autos beteiligt waren. Der Unfallverursacher kam aus Richtung Niendorf, missachtete anscheinend die Vorfahrt und fuhr auf die Kreuzung, auf die in dem Moment auch das zweite Auto in Richtung Norderstedt aus der Innenstadt fuhr.

Unfall in Hamburg: Autos krachen auf Kreuzung ineinander

Es kam zum Zusammenstoß. Ein Reporter vor Ort berichtete, dass durch den Aufprall ein Kleinwagen quer über die Kreuzung geschleudert wurde und an einem Betonteil auf dem Fußweg landete.

Es gab zwei Verletzte, die ins Krankenhaus gebracht werden mussten. Der Verkehrsunfalldienst führt nun die weiteren Ermittlungen. (cnz)