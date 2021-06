Am Rande des Basketball-Spiels: Lauter Knall im Park löst Großeinsatz aus

Wilhelmsburg –

Aufregung in Wilhelmsburg: Weil Anwohner einen Knall gehört haben wollen, ist die Hamburger Polizei am Donnerstagabend in den Inselpark ausgerückt.

Mit einem Großaufgebot an Kräften flankierten die Beamten alle Seiten des Parks. Unklar war, was oder wer den Knall ausgelöst hatte. Möglich, dass es sich um einen Schuss aus einer Waffe handelte.

Hamburg-Wilhelmsburg: Lauter Knall löst Polizei-Einsatz im Inselpark aus

„Wir sind vor Ort und suchen nach der Ursache“, teilte ein Sprecher des Polizei-Lagedienstes der MOPO mit. Weitere Hintergründe waren zunächst unklar. Der Anrufer hatte die Beschreibung eines Mannes angegeben, die auf den gesuchten Ruben F. passte. Dies konnte die Beamten jedoch nicht verifizieren.

Der Einsatz um kurz vor 21 Uhr ereignete sich am Rande des Basketball-Spiels zwischen den Hamburg Towers und den Gießen 46ers. Da aufgrund von Corona keine Zuschauer zugelassen sind, kam es innerhalb der edel-optics.de-Arena zu keinen Verzögerungen.