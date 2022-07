Radfahrer flüchtet vor Kontrolle: Polizei überwältigt ihn – und macht Entdeckung

Die Hamburger Polizei hat in der Nacht zu Montag einen Mann am Mühlenkamp (Winterhude) festgenommen, der Drogen bei sich hatte. Wie sich herausstellte, wurde der 44-Jährige bereits mit einem Haftbefehl gesucht.

Gegen 2 Uhr fiel er einer Streife auf, weil er auf einem Fahrrad ohne Licht fuhr und telefonierte. Als die Beamten den Mann kontrollierten, soll er nach Alkohol gerochen haben und dann plötzlich weggefahren sein.

Hamburg: Mann flüchtet auf Fahrrad – Polizei findet Drogen

Kurz bevor die Beamten ihn eingeholt hatten, sprang der 44-Jährige laut Polizei vom Fahrrad und rannte weg. Doch die Flucht währte nicht lange. Er wurde überwältigt und soll sich dabei heftig gewehrt haben. „Zuvor hatte er noch sein Pedelec gegen die Beamten gestoßen“, so eine Polizeisprecherin.

In seiner Tasche fanden die Polizisten zwei Tüten mit Kokain, rund 180 Gramm. Sowohl die Drogen als auch 1000 Euro in bar wurden sichergestellt. Auch eine Waage soll der Mann in seiner Tasche gehabt haben. Das Pedelec, das er fuhr, war als gestohlen gemeldet, wurde ebenfalls beschlagnahmt. Die kontrollierenden Beamten wurden leicht verletzt.

44-Jähriger wurde per Haftbefehl gesucht – U-Haft

Ermittlungen ergaben, dass gegen den 44-Jährigen bereits ein Haftbefehl wegen Drogen offen stand. „Die Beamten des Drogendezernats wollen aber auch für die aktuelle Tat einen Haftbefehl über die Staatsanwaltschaft beantragen lassen“, sagte die Sprecherin weiter. Er wird die nächsten Wochen in U-Haft verbringen müssen. (dg)