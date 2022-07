Am Jungfernstieg: 25-Jähriger mit Messer verletzt – Teenager verhaftet

Beamte der Hamburger Polizei haben einen 17-Jährigen verhaftet, der dringend tatverdächtig ist, am Montag einen 25-Jährigen am Jungfernstieg mit einem Messer angegriffen zu haben. Das Opfer schwebte zwischenzeitlich sogar in Lebensgefahr.

Gegen 12.45 Uhr soll der 17-Jährige den 25-Jährigen mit einem Messerstich in den Oberkörper verletzt haben. Die Hintergründe seien noch unklar, so eine Polizeisprecherin. „Anschließend flüchtete der Angreifer in den Bahnhof.“

Hamburg: Mann mit Messer verletzt – 17-Jähriger verhaftet

Beamte der Polizei versorgten den Schwerverletzten, der mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus kam. „Nach ärztlicher Versorgung befindet er sich inzwischen außer Lebensgefahr“, sagte die Sprecherin weiter.

Ermittler der Mordkommission übernahmen den Fall und kamen auf die Spur des 17-Jährigen. Aufgrund gewonnener Erkenntnisse erwirkte die Hamburger Staatsanwaltschaft einen Haftbefehl, den sogenannte Zielfahnder am Mittwochabend in Gut-Moor vollstreckten.

Die Polizisten gehen davon aus, dass sich Opfer und mutmaßlicher Täter kannten. Die Ermittlungen dauern an. (dg)