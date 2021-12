Die Hamburger Feuerwehr musste an Heiligabend zu einem Brandeinsatz nach Poppenbüttel ausrücken. In einer Wohnung war ein Tannenbaum in Brand geraten. Die Bewohner unternahmen zunächst eigene Löschversuche, dann retteten sie sich ins Freie.

Laut Lagedienst der Feuerwehr ging gegen 21.50 Uhr ein Notruf in der Einsatzzentrale ein. Bewohner eines Hauses im Frahmredder Ecke Langenstücken meldeten, dass der Tannenbaum brennen würde. Weil im Hintergrund Schreie zu hören waren, wurde sofort die Alarmstufe „Y“ ausgelöst. Das geschieht immer, wenn Menschenleben in Gefahr sein könnten.

Hamburg: Weihnachtsbaum fängt Feuer

Nach wenigen Minuten war der Löschzug der Feuerwache Sasel am Einsatzort. Schnell konnte der Einsatzleiter Entwarnung geben. Die drei Bewohner hatten den brennenden Christbaum größtenteils selbst gelöscht und sich dann in Sicherheit gebracht. Verletzt wurde niemand. Nachdem die Feuerwehrmänner die Räume belüftet hatten, konnten sie wieder abrücken.