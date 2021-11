Am Sonntag ist der erste Advent. In fast allen Wohnzimmern werden Adventskränze aufgestellt und die ersten Kerzen entzündet. Immer wieder kam es in der Vergangenheit zu teilweise verheerenden Bränden durch unbeaufsichtigt gelassene Gestecke. Die Feuerwehr gibt elf wichtige Tipps zur Brandvermeidung.

1. Achten Sie darauf, dass Weihnachtsbaum und Adventsgesteck auf einem festen, nicht brennbaren Untergrund stehen, um ein Umkippen zu verhindern.



2. Stellen Sie Weihnachtsbäume und Kerzengestecke nicht in direkter Nähe zu Gardinen auf. Bei einem Luftzug durch geöffnete Fenster oder Türen können sich die Vorhänge leicht entzünden.



3. Tauschen Sie ausgetrocknete Adventsgestecke, trockene Zweige und stark nadelnde Tannenbäume aus. Sie sind besonders leicht entflammbar und brennen sehr schnell.



4. Verwenden Sie immer sogenannte Sicherheitskerzen, die nach dem Abbrennen selbständig erlöschen ohne unkontrolliert abzutropfen oder restliches flüssiges Wachs zu entzünden.

Tipps gegen Feuer: Immer einen Löscheimer bereit stellen



5. Verwenden Sie keine leicht entflammbare Dekoration aus Watte, leicht schmelzenden Kunststoffen oder textilen Schleifen.



Das könnte Sie auch interessieren: Wachskerzen setzen Tannenbaum in Brand – Haus unbewohnbar

6. Lassen Sie brennende Kerzen und offen brennende Kamine niemals unbeaufsichtigt! Kinder sind keine Aufsichtspersonen. Allgemein gilt: Feuerzeuge und Streichhölzer immer außer Reichweite von Kindern aufbewahren.



7. Stellen Sie einen mit Leitungswasser gefüllten 10-Liter-Haushaltseimer griffbereit in der Nähe ab, um im Fall eines Brandes schnell reagieren zu können. Wenn ein Feuerlöscher vorhanden ist, achten Sie auf die geeignete Brandklasse A für Brände mit festen Stoffen, ein geprüftes Produkt und das Haltbarkeitsdatum.



8. Verstellen Sie mögliche Flucht- und Rettungswege nicht mit Weihnachtsdekoration.



9. Wählen Sie im Brandfall sofort den Notruf 112 der Feuerwehr.



10. Verlassen Sie sofort den Raum, wenn der erste Löschversuch misslingt!



11. Warnen Sie Mitbewohner:innen. Schließen Sie die Tür zum Brandraum und verlassen Sie die Wohnung mit Wohnungsschlüssel. Machen Sie sich dann für eintreffende Rettungskräfte bemerkbar und weisen Sie diese dann ein.