Am Hauptbahnhof: Mann kann Essen nicht bezahlen – nun sitzt er im Gefängnis

Ein Mann hat nach Angaben der Bundespolizei am Mittwoch in einem Restaurant am Hauptbahnhof ein Essen verzehrt, für das er gar nicht zahlen konnte. Bei der Personenkontrolle kam heraus, dass der 31-Jährige von der Staatsanwaltschaft gesucht wird.

Um 13.30 Uhr habe sich der Mann Essen im Wert von 32 Euro bestellt, so ein Bundespolizei-Sprecher. Als es ums Bezahlen ging, soll der Mann gesagt haben, er könne die Rechnung nicht begleichen, auch einen Ausweis habe er nicht dabei. In der Tasche hatte er 20 Euro.

Hamburg: Mann kann Essen nicht bezahlen – nun sitzt er im Gefängnis

„Bei der Überprüfung des Mannes stellten die Beamten fest, dass er mit zwei Haftbefehlen nach Verurteilung wegen Diebstahls und Unterschlagung gesucht wurde“, sagte der Sprecher weiter. Der 31-Jährige kam mit zur Wache, dort pustete er einen Atemalkoholwert von knapp zwei Promille.

Er hätte das Gefängnis umgehen können, wenn er 700 Euro gezahlt hätte. Konnte er nicht – daher muss er die nächsten 70 Tage in Haft verbringen.

Das könnte Sie auch interessieren: Millionenraub in Europa-Passage: Polizei schlägt bei Großrazzia zu

Einige Stunden zuvor waren die Bundespolizisten am Hauptbahnhof bereits auf einen Mann gestoßen, der mit einem Haftbefehl gesucht worden war: Der 34-Jährige – in Osnabrück wegen Diebstahls verurteilt – war in Streit mit einem anderen Mann geraten, die Bundespolizei trennte sie voneinander. Auch der 34-Jährige war betrunken. (dg)