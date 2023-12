Beliebtes EKZ in Hamburg: Rentner (89) in Parkhaus überfallen – Polizei sucht Zeugen

Ein 89 Jahre alter Mann ist im Parkhaus des Alstertal-Einkaufszentrums am Heegbarg (Poppenbüttel) überfallen worden. Die Polizei sucht dringend Zeugen.

Der Mann hatte am Donnerstag gegen 12 Uhr bei der Bank Geld abgeholt und war danach in Richtung seines Autos im Parkhaus gegangen. Gut möglich, dass ihm der spätere Täter – etwa 60 Jahre alt, 1,60 bis 1,70 Meter groß, dunkle Kopfbedeckung, helle runde Brille, Anorak – zu dem Zeitpunkt bereits beobachtet hatte.

Täter flüchtet mit Geldumschlag

Als der 89-Jährige sich ins Fahrzeug setzte, sprach ihn der Mann mit einem Stadtplan in der Hand an und fragte nach dem Weg. Im weiteren Verlauf drückte er den Senior in den Sitz und stahl aus der Jackeninnentasche einen Geldumschlag. Im Anschluss floh der Täter mit seiner Beute in unbekannte Richtung.

Die Polizei wurde informiert. Mit diversen Kräften und mehreren Streifenwagen wurde nach dem Täter gefahndet, ohne Ergebnis. Die Beamten suchen dringend Zeugen. Hinweise an: Tel. 428 65 6789 oder an jede Wache. (dg)