Als Polizisten getarnt? Mehr Trickdiebstähle in Hamburg – Polizei nimmt Duo fest

Trickdiebstähle in Hamburg nehmen zu. Das registriert aktuell die Polizei. Die Kripo arbeitet intensiv an der Aufklärung diverser Fälle, die sich nun seit März häufen – mit Erfolg: Am Mittwochmittag sind zwei Männer (45, 51) festgenommen worden.

Im Rahmen ihrer Ermittlungen kamen die Beamten des zuständigen LKA 43 auf die Spur eines 45 Jährigen, der zuvor bereits wegen Diebstählen verurteilt worden war. Er und der 51-Jährige wurden von Zielfahndern verdeckt observiert und in einem Farmsener Einkaufszentrum festgenommen. Zuvor hatte es einen Trickdiebstahl in Jenfeld gegeben.

Das war ihr Vorwand

Die Beschuldigten werden verdächtigt, für mehrere Taten in Marienthal, Rahlstedt und Horn verantwortlich zu sein. Sie sollen sich als Polizisten ausgegeben, Wertgegenstände und Geld mitgenommen haben. Ihr Vorwand dabei: In der Nachbarschaft hätte es Einbrüche gegeben, sie seien zur Sicherheit da.

Der 45-Jährige kam in U-Haft, sein mutmaßlicher Komplize frei. Für Letzteren habe es keine Haftgründe gegeben, so ein Polizeisprecher. Bei den andauernden Ermittlungen werde nun geprüft, ob das Duo für weitere Taten infrage kommt.

Dazu rät die Polizei

Aus aktuellem Anlass rät die Polizei zu einem gesunden Misstrauen: „Führen Sie Gespräche bei leicht geöffneter Tür und mit vorgelegter Kette. Lassen Sie grundsätzlich keine Fremden in Ihre Wohnung, ohne deren Berechtigung zu prüfen. Rufen Sie im Zweifel zur Unterstützung einen Nachbarn dazu.“ Und, das sei mit am Wichtigsten: „Bedenken Sie, dass echte Polizisten Sie niemals zu Hause aufsuchen, um nach Wertgegenständen und Geld zu fragen.“ (dg)